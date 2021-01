Non solo citycar, Smart potrebbe lanciare un piccolo SUV elettrico

Sul territorio europeo un segmento in grande spolvero è quello dei piccoli crossover ad alimentazione tradizionale, ma nel prossimo futuro questo appeal potrebbe spostarsi verso la variante elettrificata del segmento.

E' chiaro che da questo punto di vista nessuno vuole farsi trovare impreparato, e infatti Peugeot con la sua apprezzatissima e-2008 sta andando alla grande, così come i modelli di Kia e di Hyundai. Ovviamente i modelli BEV sul mercato sono ancora rarefatti, e c'è sicuramente spazio per l'inserimento di altri brand: tra questi potrebbe spiccare Smart.

Secondo un report pubblicato da AutoExpress, il produttore tedesco delle citycar avrebbe già in sviluppo un crossover elettrico compatto per mandarlo a battagliare con la Peugeot e-2008, ma non arriverà in commercio prima della fine del 2022. In base a quanto sappiamo finora, il modello non andrà a basarsi sulle architetture già impiegate da Smart e Mercedes-Benz, bensì utilizzerà una piattaforma di derivazione Geely. A quanto pare la nuovissima architettura Sustainable Experience Architecture (SEA) sarebbe perfetta per il nuovo veicolo elettrico.

Al momento si tratta di pura speculazione, e inoltre non abbiamo molti dettagli sulla piattaforma Geely, tranne per il fatto che dovrebbe fornire abbastanza spazio per consentire l'installazione di batterie capaci di garantire 700 chilometri di autonomia per singola carica. Non aspettatevi un range del genere dal un piccolo crossover: sono stime massimali.

Il progetto è alquanto eccitante, e pochi giorni fa il brand ha confermato queste voci di corridoio, ma ad oggi le informazioni nel merito sono veramente scarse, e dal nostro canto non vediamo l'ora di saperne di più. A proposito di notizie relative a nuovi modelli elettrici in programma vogliamo rimandarvi ad una possibilità che potrebbe scontentare molti puristi: secondo un report Ford potrebbe lanciare una nuova generazione di Mustang esclusivamente elettrica.