Non chiamatela pick-up: Nissan Navara R ha il motore della GT-R e 1.000 CV

Il segmento dei pick-up non è certo tra i più diffusi nel nostro paese, specialmente a causa delle loro dimensioni tutt’altro che contenute, ma non c’è dubbio che siano modelli capaci di fare qualsiasi cosa, fuorché andare in pista. Questo Nissan Navara però fa eccezione e riesce a far impallidire molte supercar.

L’esemplare che vi mostriamo è stato rinominato Navara R, e al di fuori delle modifiche estetiche piuttosto evidenti, quel che lo rende speciale è il suo cuore, che arriva direttamente da un altro mezzo del produttore giapponese. Sotto al cofano batte infatti il motore della Nissan GT-R, ossia il V6 twin-turbo che in questo caso ha una cilindrata superiore rispetto a quella stock, che sale dunque a 4.1 litri, una configurazione che nel mondo delle preparazioni è conosciuta come VR41.

L’unità di controllo del motore è stata modificate e sviluppata da Syvecs, e assieme ad altre migliorie ha portato la potenza a 1.000 CV, scaricati a terra grazie alla trazione integrale collegata ad una nuova trasmissione a doppia frizione creata ad hoc dalla neozelandese Dodson Motorsport.

Chiaramente non mancano una serie di modifiche volte a tenere attaccato al suolo questo bestione dannatamente veloce: l’auto ha ricevuto anche la struttura delle sospensioni della GT-R, arricchite da ammortizzatori regolabili KW V4 Racing e un sistema di sollevamento idraulico dell’assetto. I cerchi da 16 pollici originali sono un vecchio ricordo, e adesso monta dei cerchi BBS da 20 pollici, che al loro interno celano un nuovo impianto frenante della Alcon con pinze a 6 e 4 pistoni, rispettivamente per anteriore e posteriore.

L’auto è stata costruita dal preparatore inglese SB Motorsport, ed ha richiesto due anni di duro lavoro, ma adesso il progetto è finito ed è pronto ad entrare in azione al prossimo Festival of Speed di Goodwood, che andrà in scena dal 23 al 26 giugno 2022.