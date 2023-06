Non cercate di acquistare la nuova Ferrari SF90 XX, è già sold out

E' stata presentata ieri la nuova Ferrari SF90 XX stradale e spider, ibrida plug-in da più di 1.000 cavalli che andrà a sfidare a viso aperto la Lamborghini Revuelto.

Dopo aver visionato le foto in anteprima, Ferrari ha alzato il sipario sulla SF90 versione cattivissima, prodotta sia Coupé quanto Spider, quindi con la capotte rimovibile. Un'auto da mille e una notte, il non plus-ultra del marchio Ferrari, e anche per questo il prezzo non è alla portata di tutti.

Per la versione coupé, infatti, bisognerà mettere in preventivo 770mila euro, mentre per la decapottabile si parte da 850mila euro. Ma è inutile che preparate il libretto degli assegni, visto che tutte le SF90 XX sono già esaurite. Della versione coupé ne sono state prodotte 799, mentre della decapottabile 599, quindi 1398 vetture già vendute in un batter d'occhio.

Non è ben chiaro se siano state tutte pre-assegnate a clienti selezionatissimi o meno, fatto sta che la nuova belva del Cavallino Rampante è già sold-out, esaurita. E' probabile che fra gli acquirenti vi sia anche qualche facoltoso americano, e in questo caso è quasi certo che il prezzo sia lievitato fino al milione di dollari, tasse comprese, tenendo conto che la 599 XX si avvicinava a 1,5 milioni, mentre l'incredibile FXX raggiungeva i 2 milioni.

In ogni caso stiamo parlando de "l'auto stradale Ferrari più performante di sempre – spiega l'azienda modenese - che offre anche il massimo divertimento al volante, pur mantenendo tutte le funzionalità del propulsore ibrido della SF90 Stradale".

Entrambi i modelli montano un V8 PHEV biturbo da 3.990 cc e saranno consegnati entro la prima metà del 2024: "Queste auto - ha spiegato Enrico Galliera, chief marketing and commercial officer di Ferrari - rappresentano la versione più innovativa ed estrema del concetto di 'versione speciale', cioè di quelle Ferrari volte a esasperare le prestazioni di alcuni modelli di gamma”.