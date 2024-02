Non solo BYD, il governo italiano ha contattato anche Tesla: ecco la conferma

Nei giorni scorsi siamo venuti a sapere che il Governo italiano ha iniziato un dialogo con BYD per avere un secondo costruttore di automobili nel Paese, oltre a Stellantis. Sembra però che si stia parlando anche con Tesla.

La notizia ha effettivamente del clamoroso ed è stata confermata dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso nel corso di un’audizione alla Commissione attività produttive della Camera. Il Ministro ha detto di aver aperto un dialogo con Elon Musk, una “conversazione” che andrebbe avanti da mesi e sinceramente non facciamo fatica a crederci. Elon Musk si è spesso dimostrato aperto con il Governo attuale, tanto da presentarsi ad Atreju 2023, la manifestazione della destra italiana fondata da Giorgia Meloni.

Sembra proprio che il Ministro Urso voglia chiudere un’era di “monopolio” e aprirsi a nuove opportunità; qualcosa che forse l’Italia doveva fare anche prima ma... meglio tardi che mai! Attualmente nel nostro Paese esistono soltanto stabilimenti Stellantis, che producono vetture Fiat, Jeep e non solo, cliccate sul link che segue per scoprire quali modelli vengono attualmente costruiti in Italia.

Avere un secondo gruppo/marchio automotive nel Paese andrebbe ovviamente a creare nuovi posti di lavoro nel settore, farebbe girare maggiormente l’economia, aumenterebbe il volume d’affari dell’indotto, sarebbe insomma una manna dal cielo. Il Governo crede talmente tanto in questo progetto che ha anche alzato l’obiettivo di produzione: da 1 milione di auto all’anno si è passati a 1 milione e 300.000 veicoli costruiti sul suolo nazionale. Per avere un rapido raffronto, nel 2023 sono stati prodotti in Italia 750.000 veicoli, si andrebbe dunque quasi a raddoppiare la quota. Urso ha anche detto di aver avuto “riscontri positivi con i brand automotive”, che non si fermano ovviamente a BYD e Tesla ma riguardano anche Chery, Leapmotor e Toyota. Certo, per parafrasare lo stesso Urso, si tratta di un processo molto lungo e ci vorrà tempo per sapere se qualcuno accetterà davvero di mettere radici industriali in Italia...