Non solo biciclette: spunta il bonus per acquistare nuove auto Euro 6

Nelle ultime settimane qualcuno si è fortemente lamentato del Bonus Mobilità 2020, che permette di acquistare in sconto biciclette e monopattini ed è subito stato un successo. Che il governo si sia completamente dimenticato delle auto? Ebbene un'aggiunta al Decreto Rilancio potrebbe metterci un'importante "pezza".

Sembra infatti che potremo avere uno sconto di 4.000 euro per l'acquisto di una nuova auto (almeno) Euro 6 da qui a fine 2020, ma solo rottamando un'auto usata di almeno 10 anni; senza rottamazione avremmo comunque un bonus di 2.000 euro. Nel 2021 il bonus con rottamazione dovrebbe invece scendere a 2.000 euro. In questo modo il governo potrebbe prendere i proverbiali "due piccioni con una fava": con questi incentivi si andrebbe a rilanciare un mercato auto pesantemente colpito dall'emergenza Coronavirus, allo stesso tempo si andrebbe a svecchiare uno dei parchi auto più anziani d'Europa.

Nel caso in cui tutto vada in porto, avremmo dunque vantaggi per acquistare auto elettriche e ibride grazie all'Ecobonus, bici e monopattini in sconto del 60% (o comunque fino a 500 euro) e auto tradizionali Euro 6 con 4.000 euro di sconto sul prezzo di listino. Primo firmatario del provvedimento sembra essere Gianluca Benamati del PD, supportato anche da LEU e Italia Viva.

Spazio anche per incentivi all'acquisto di auto usate fino a Euro 5 a fronte di una rottamazione di vetture Euro 0, 1, 2 e 3. In questo caso il cittadino sarebbe esentato dal pagamento degli oneri fiscali sul trasferimento della proprietà dell'auto che compra. Per ora si tratta di indiscrezioni, fondate ma comunque di indiscrezioni, aspettiamo notizie ufficiali in merito all'aggiunta di questi incentivi nel Decreto Rilancio.