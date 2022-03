Non solo benzina, sale il prezzo dell'assicurazione auto: i consigli per risparmiare

Probabilmente nessuno avrebbe pensato a un 2022 così difficile, ancor più complicato del 2021, fra prezzi di benzina e diesel alle stelle (benzina e diesel meno cari dal 22 marzo 2022), gas e luce fuori controllo e una guerra in Ucraina. Ora come non bastasse crescono anche i prezzi delle assicurazioni auto.

Secondo un'analisi di Facile.it, oggi per fare rifornimento si spende in media in un mese circa il 27% in più rispetto a marzo 2021 per una vettura a gasolio, il 17% in più per un'auto a benzina. Nel frattempo i prezzi delle Rc auto sono in aumento: a febbraio 2022 per assicurare un veicolo a quattro ruote erano necessari, in media, 447,91 euro, in salita del 4,9% rispetto a gennaio 2022. Fortunatamente i premi sono ancora inferiori ai livelli di febbraio 2021 (quando in media si pagava 464,09 euro), è chiaro però che nel giro di un mese c'è stato un aumento che potrebbe suonare tanto come un campanello d'allarme.

Facile.it ha anche pubblicato una serie di consigli per risparmiare sulla polizza auto, ad esempio è sempre bene confrontare diverse assicurazioni prima di sceglierne una, poiché son tutte diverse. È poi molto importante scegliere le coperture aggiuntive con cura, ad esempio assicurare contro il furto un veicolo un po' datato avrebbe poco senso perché si avrebbe un rimborso sul valore di mercato, non relativo al nuovo. Affidarsi a una Rc familiare, facendo ereditare ai vari membri la classe di merito di un familiare convivente, può poi portare a risparmi importanti.

Se siamo gli unici a guidare un determinato mezzo, scegliere una polizza con guida esclusiva può aiutarci a risparmiare ulteriormente, attenzione però perché se accade un sinistro con qualcun altro alla guida del nostro veicolo dobbiamo pagare i danni di tasca nostra. Se poi tutti gli utilizzatori hanno più di 26 anni, si può risparmiare con la polizza con "sola guida esperta", se invece c'è qualcuno nel nucleo familiare con meno di 26 anni è meglio non rischiare e stipulare una polizza differente.

Infine arriva in nostro aiuto la tecnologia: è consigliabile installare sul veicolo un dispositivo capace di registrare i dati di guida, grazie al quale il premio da pagare scende.