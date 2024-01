Non solo auto elettriche: ecco le aziende che stanno investendo ancora nel termico

Nonostante il futuro sia delle auto elettriche sono ancora molte le aziende del settore che stanno investendo ancora nel motore a combustione interna, convinte che abbia ancora un grande futuro.

L'elenco è lungo e ricco, a cominciare da Porsche, che di recente ha prospettato un ritardo del ban oltre il 2035. Del resto le aziende che producono vettore di lusso sembrerebbero intenzionate a pontare sugli e-fuel, e al gruppo si unisce anche Ferrari, che comunque introdurrà un'elettrica dall'anno prossimo (molto probabilmente una Purosangue BEV) e Lamborghini, altra azienda prossima all'ingresso nel mercato green, ma che continua ad investire in maniera massiccia sui benzina.

Nell'elenco non si può di certo dimenticarsi di Toyota, con Akio Toyoda che ha spiegato: “Gli ICE hanno ancora un grande futuro”, soltanto pochi giorni fa. La storica azienda giapponese è comunque in bella compagnia in casa, visto che anche Mazda sta investendo pesantemente sui termici, così come annunciato in occasione del recente Salone di Tokyo 2024. A riguardo, a partire dal prossimo 1 febbraio, ci sarà un team di lavoro per sviluppare solo i motori rotativi, con l'idea di puntare su un nuovo motore Wankel che nel contempo abbia un basso impatto ambientale.

Da segnalare anche BMW, che nonostante abbia spiegato che la domanda del termico ha raggiunto il suo picco, sta comunque continuando a sviluppare motori a benzina e diesel, mentre è curioso il caso di Citroen (gruppo Stellantis) e del suo Berlingo, che da marzo introdurrà nuovamente il diesel 1.5 BlueHDI da 100 e 130 CV, vista la richiesta degli automobilisti, e non si esclude che tale propulsore possa essere adottato anche ad altri marchi della galassia come Peugeot e Opel.

Insomma un ricco e prestigioso elenco che comunque tenderà a ridursi man mano che ci avvicineremo al 2035 e soprattutto con l'aumentare delle vendite delle auto elettriche.