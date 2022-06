Non solo Audi e Porsche in Formula 1: altri due costruttori arriveranno nel 2026?

La Formula 1 sta crescendo in termini di appeal e di popolarità in tutto il mondo, merito di una partecipazione mediatica sempre più importante e del coinvolgimento di colossi dell'intrattenimento come Netflix. Ad ogni modo, il futuro della competizione si preannuncia particolarmente interessante.

Nel 2026 ci sarà il nuovo cambio di regolamento che, di fatto, permetterebbe a diversi costruttori di reinventarsi o addirittura di subentrare nello sport. Alcuni di questi sono stati al centro delle voci di corridoio negli ultimi mesi, ovvero Audi e Porsche per il Gruppo Volkswagen, che dovrebbero in qualche modo legarsi a due team già attualmente in corsa, rispettivamente Alfa Romeo e Red Bull.

Ad ogni modo, nelle scorse ore è rimbalzata la notizia dalla testata giornalistica tedesca AMuS che altri due costruttori sono interessati al mondiale di Formula 1 previsto al debutto nel 2026. Stiamo parlando da una parte di Honda, che potrebbe tornare per affiancare Alpha Tauri, e di un quarto team di cui in realtà non sappiamo ancora nulla. Stefano Domenicali, a tal proposito, avrebbe inoltre rivelato che maggiori informazioni potrebbero arrivare dopo la pausa estiva.

Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane per conoscere quale sarà il futuro di questo sport e quali costruttori intendono subentrare per il 2026. E voi, invece, cosa ne pensate? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.