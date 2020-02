Non aspettatevi nuove Mazda almeno fino al 2023 (rumor)

Fino a Marzo del 2022 Mazda non presenterà novità importanti. Lo rivela un nuovo report del Nikkei Asian Review. Significa che per due anni pieni i modelli attualmente in catalogo non riceveranno aggiornamenti o lifting di particolare spessore. Né tanto meno vedremo nuovi modelli inediti del brand giapponese.

Per il momento Mazda non ha ancora confermato questa indiscrezione, che sarebbe comunque clamorosa: due anni di letargo quasi completo sono davvero tanti per un produttore di automobili.

Per il momento Mazda sembra essere concentrata su un nuovo importante pianale, a marzo si parlava anche di sei nuovi motori a benzina e diesel, oltre che di un nuovo sistema mild-hybrid. Sempre a marzo veniva spiegato che Mazda avrebbe dovuto annunciare diversi nuovi modelli e altrettante nuove tecnologie tra il 2020 e il 2025.

Se il report di Nikkei è accurato, verosimilmente il piano rimane vero, ma la data di debutto dei primi modelli è slittata a marzo del 2022.

Nikkei ad ogni modo si sofferma sui veicoli, aprendo comunque le porte ad una possibile presentazione di nuovi pianali e tecnologie prima del 2022. Ci teniamo comunque a precisare ancora una volta che per il momento si tratta di una semplice indiscrezione non confermata dal produttore.

Rimanendo concentrati sul futuro di Mazda, sappiamo che è in cantiere un'auto elettrica. Auto che avrà una caratteristica forse non richiesta da proprio tutti: sarà più lenta di quanto sarebbe possibile, il motivo? Per essere più simile ad un'auto a motore termico. Mentre a settembre dell'anno scorso Mazda ha portato sul mercato la nuova CX-30.