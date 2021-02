Non amate il design delle nuove BMW? Al marchio non interessa...

Negli ultimi anni in casa BMW non sono mancate polemiche relative al design dei nuovi veicoli, pensiamo ad esempio alla griglia a doppio rene della Serie 4 che non ha messo d’accordo gli appassionati. Al marchio tedesco però importa relativamente...

Parlando di recente con il magazine Top Gear, Domagoj Dukec (a capo del reparto Design di BMW) ha detto: “Leggo costantemente la stampa e i social media e molta gente non ha idea di dove BMW stia andando, posso però assicurare che abbiamo una visione precisa di ciò che vogliamo fare e quali obiettivi raggiungere. Amiamo tantissimo il nostro brand”.

Come dicevamo in apertura negli ultimi anni non sono mancate le polemiche ma questo ha sorpreso Dukec? “Non proprio. Lavoro in questo settore da oltre 20 anni, sapete come funziona quando si parla di design, ognuno ha una propria opinione, è normale che sia così ed è impossibile accontentare tutti. Se vuoi creare qualcosa che spicchi nella massa devi essere in grado di distinguerti, di essere differente. Prendiamo le polemiche relative al doppio rene della Serie 4: è un dettaglio che ha polarizzato l’attenzione, è piaciuto magari solo al 20% della gente che lo ha visto ma è proprio a quella fetta di pubblico che stiamo mirando. Non tutti gli automobilisti sono interessati alla Serie 4”.

Ovviamente “diverso” non sempre coincide con “bello”, ma Dukec sostiene giustamente come la bellezza sia relativa, non assoluta, e a BMW interessa raggiungere il suo pubblico, non tutta l’audience in modo indiscriminato - e come dargli torto.