Non avete 28 milioni per la Rolls-Royce Boat Tail? Esiste un esemplare in cartone

La Rolls-Royce Boat Tail è la vettura più costosa mai prodotta nella storia dall'automobile, poiché la casa automobilistica britannica ne ha assemblato un solo esemplare per una cifra di 28 milioni di dollari. Ovviamente quasi nessuno può spendere una cifra del genere per un'auto, ma c'è chi ha voluto riprodurla utilizzando cartone e acciaio.

Stiamo parlando del canale YouTube King of Crafts, che ha deciso di ispirarsi proprio alla Boat Tail per la sua ultima creazione. Lo YouTuber ha impiegato circa 15 giorni per trovare le forme giuste e si è affidato quasi esclusivamente all'acciaio per il telaio e al cartone per la carrozzeria. E' chiaro che siamo ben lontani dal livello tecnologico della vettura vera e propria, ma osservando il video in alto non possiamo non sottolineare la complessità e il livello di esperienza necessari per realizzare il progetto.



King of Crafts è partito dal telaio di acciaio e da un piccolo motore da scooter posizionato in motore centrale, e vi ha collegato un vero e proprio volante funzionante. Una volta terminata questa fase si è potuto concentrare sul richiamare l'estetica della Boat Tail sia dentro che fuori.



Il cartone è economico, ma non si colloca tra i materiali più resistenti in assoluto. Di contro è facile da modellare e lavora benissimo con la colla a caldo. Riuscire ad avvicinarsi ai pannelli in alluminio della Rolls-Royce è stato impossibile, ma così si possono risparmiare 28 milioni di dollari, e non è poco. A ogni modo la parte conclusiva del lavoro è stata l'imitazione dalla griglia frontale cromata, e dobbiamo dire che gli sforzi alla fine hanno portato ad un look generale alquanto rassomigliante.



Prima di lasciarvi alle vostre faccende vogliamo avviarci a chiudere restando strettamente in tema: ecco cosa pensa il noto designer Frank Stephenson della Rolls-Royce Boat Tail. Le sue linee rasentano la perfezione oppure sussistono delle imperfezioni nelle linee e nelle proporzioni?