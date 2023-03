Il noleggio a lungo termine diventa semplice: arriva il comparatore Guido Lascelta

Gli italiani adorano sempre più il Noleggio a Lungo Termine, nei primi due mesi del 2023 1 auto immatricolata su 4 è stata scelta con questa formula. Muoversi nel mondo del noleggio però potrebbe non essere semplicissimo, motivo per cui è stato creato il portale Guido Lascelta.

Nella pratica si tratta di un vero e proprio comparatore online che permette di confrontare non solo le offerte più vantaggiose, anche quelle più pertinenti rispetto alle nostre esigenze. Il nuovo portale è il frutto dell'esperienza trentennale nel mondo automotive di Angelo Simone, il responsabile del progetto Guido Lascelta, il cui obiettivo è aiutare gli utenti a fare la scelta migliore attraverso la formula del Noleggio a Lungo Termine.

Il funzionamento del servizio è molto semplice, ci si può lasciar guidare dal portale, che ci fornirà in pochi istanti le migliori offerte del momento, oppure cercare vetture di un determinato marchio oppure un modello preciso - nel caso in cui avessimo le idee chiare. Vettura per vettura avremo la possibilità di visionare le diverse offerte presenti sul mercato e scegliere quella più adatta a noi.

Lanciato da poche settimane, Guido Lascelta è già una realtà affermata, come ci ha confermato il suo creatore Angelo Simone: "Siamo davvero molto soddisfatti. Abbiamo scelto di lanciare questo nuovo progetto con una strategia phygital (online e offline simultaneamente) e con una presenza in tutta Italia, raggiungendo così un target molto ampio e arrivando a oltre 30.000 utenti attivi sul nostro sito. Però, il dato più interessante è quello legato al gradimento dei clienti, che hanno valutato il nostro servizio molto positivamente".

Guido Lascelta inoltre è un portale che ha un occhio di riguardo per le soluzioni maggiormente green, avrete dunque la possibilità di scegliere anche vetture sostenibili a basso impatto ambientale (totalmente elettriche o ibride, per esempio). Non possiamo che augurarvi "buona scelta".