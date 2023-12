Noleggio a breve e medio termine anche sui monopattini: il nuovo servizio Helbiz

Solitamente il noleggio a breve e medio termine viene associato alle autovetture, da oggi però Helbiz ha intenzione di offrire anche i monopattini con questa formula.

Le principali città italiane sono già piene di monopattini a noleggio, per averne uno basta trovarne uno disponibile, avviare la corsa con l’app e fermarla una volta arrivati a destinazione. Quel determinato monopattino però resta a disposizione di tutti, mentre un noleggio a breve e medio termine potrebbe farci avere un monopattino tutto per noi per un periodo prestabilito.

La formula sembra abbia funzionato negli Stati Uniti, in Italia invece le prime città ad avere questo servizio saranno Roma e Napoli. Questo cambio di rotta si deve soprattutto grazie a nuove strategie aziendali e alle recenti disposizioni legislative in materia di monopattini (ricordiamo che a Parigi dall’1 settembre 2023 sono spariti i monopattini in sharing). Helbiz ha così deciso di abbandonare Assosharing e offrire ai propri utenti una formula differente rispetto al solito.

Salvatore Palella, CEO e fondatore di Helbiz, ha commentato: “Helbiz ha contributo in maniera decisiva allo sviluppo della micromobilità in Italia e ha raggiunto risultati di assoluto rilievo in termini di impatto ambientale e di miglioramento degli spostamenti in tante città italiane. Oggi siamo pronti a un importante cambiamento che ci porterà a sviluppare un rapporto diverso con i clienti italiani, che potranno usufruire più a lungo dei nostri servizi in base a formule estremamente vantaggiose e funzionali”. Non ci resta che aspettare nuovi dettagli sul servizio di noleggio Helbiz, pronta a offrire qualcosa di nuovo al pubblico italiano.