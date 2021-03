Noleggiare una bicicletta da Decathlon: come funziona il servizio

Il 2020 è stato, per svariati motivi, l’anno delle biciclette - anche elettriche, a pedalata assistita. Questo perché il Coronavirus ci ha spinto a muoverci in modo individuale, inoltre il Bonus Mobilità ideato dal governo ha dato un’incredibile spinta alle vendite. Esiste però un altro modo di godere della bicicletta: il noleggio.

Oggi vogliamo infatti parlarvi di un servizio messo in campo da Decathlon, la nota catena di abbigliamento e attrezzatura sportiva, che in moltissimi punti d’Italia mette a disposizione il noleggio bici. Ecco come funziona Decathlon Rent: la procedura inizia online e si termina in negozio. Dapprima è necessario scegliere la località sul sito ufficiale, selezionare l’attrezzatura di cui si ha bisogno (noi stiamo parlando delle biciclette ma si possono noleggiare attrezzature anche per molti altri sport), pagare subito online il 20% di acconto e poi ritirare il tutto in negozio, saldando il pagamento in sede.

L’ultimo passaggio della filiera è ovviamente riconsegnare il tutto nello stesso negozio di partenza. I prodotti si possono ritirare dalle 17 del giorno precedente a quello selezionato per il noleggio per riconsegnarli entro le 14 del giorno dopo. Presso alcuni partner “terzi” è anche possibile ottenere sconti del 50% per chi prenota online. Scoprite sport e negozi Decathlon abilitati al noleggio nella pagina ufficiale del servizio.