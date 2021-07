Noleggiare un'auto fino a 30 giorni in pochi secondi: in vacanza con ShareNOW

Siete in cerca di un’auto da noleggiare per le vostre vacanze? Se non volete perdere troppo tempo con le classiche scartoffie da autonoleggio esiste oggi un metodo più veloce e smart: ShareNOW, che oggi integra anche i vecchi servizi Car2Go.

Solitamente conosciamo questo servizio per un noleggio “al minuto”, da qualche tempo però la piattaforma permette di usufruire anche di noleggi più lunghi, fino a 30 giorni. In questo modo noleggiare un’auto per le vacanze diventa estremamente semplice, basta sbloccare una vettura con la solita app ShareNOW in pochi istanti e averne cura per tutto il tempo scelto. I prezzi ovviamente cambiano in base ai giorni ma anche all’auto selezionata: per una piccola Smart ForTwo si spendono 159,99 euro per cinque giorni di noleggio, per 30 giorni ci vogliono 649,99 euro - a ogni tariffa inoltre bisogna aggiungere 0,19 euro per ogni km percorso, la benzina però è inclusa.



Ovviamente i prezzi salgono scegliendo auto più grandi: con la BMW X1 cinque giorni di noleggio costano 234,99 euro, un mese 799,99 euro. A catalogo abbiamo anche la BMW Serie 1, 209,99 euro per cinque giorni, 799,99 per un mese. Ovviamente noi abbiamo preso degli esempi, potete scegliere da 1 a 30 giorni liberamente.



Volendo godervi al massimo la vostra vacanza, potete anche optare per una BMW Cabrio, per cui sono però necessari 304,99 euro per cinque giorni, 899,99 per un mese. Inclusa nel prezzo trovate sempre la Protezione Standard, con franchigia fino a 750/1.000 euro, potete però acquistare ulteriori pacchetti per aumentare le assicurazioni e diminuire l’eventuale franchigia. Avete mai usato il noleggio ShareNOW per le vostre vacanze? Se invece cercate un camper leggete pure qui.