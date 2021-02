Noleggiano una Lamborghini per qualche ora e la distruggono: le immagini

Guidare una Lamborghini non è certo uno scherzo. Non sono vetture adatte a tutti, sono supercar che raggiungono altissime velocità e hanno accelerazioni da urlo. È finita infatti molto male l’avventura di un cittadino comasco che si era regalato qualche ora di noleggio a bordo di una vettura del Toro.

Nelle foto che trovate in pagina potete vedere ciò che è rimasto di una Lamborghini incidentata a Rovellasca, in provincia di Como, distrutta in più parti ma con gli occupanti miracolosamente salvi. Il gioco poteva infatti trasformarsi in tragedia per Giuseppe G. di 37 anni, alla guida del mezzo, e Gregory C. di 27, il passeggero; quest’ultimo, trasportato in codice rosso a Legnano, ha riportato un trauma spinale, il conducente invece se l’è cavata con ferite più lievi, è stato trasportato in codice giallo all’Ospedale Sant’Anna in provincia di Como.

Uscita di strada a gran velocità, la Lamborghini ha finito la sua corsa contro alcuni alberi; lo schianto ha allertato l’intero quartiere, che ha avvisato subito le forze di Polizia, i Vigili del Fuoco e soprattutto i soccorsi sanitari. Prima dell’incidente, i ragazzi a bordo hanno anche pubblicato sul web un video in cui guidano contenti la supercar, tentando qualche vigorosa accelerata.