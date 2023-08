Noleggia una Tesla Model S e distrugge un negozio poco dopo: 'Ha accelerato da sola'

Di incidenti stradali purtroppo ne capitano tutti i giorni, in tutto il mondo. Di recente vi abbiamo raccontato di una Nissan che ha distrutto un negozio, oggi invece tocca a una Tesla Model S finita all’interno di una panetteria.

Siamo a Hong Kong e una Tesla Model S (modello P85D con qualche anno sulle spalle) ha letteralmente sfondato la vetrina principale di una bakery situata ad altezza strada. L’incidente è avvenuto presso la Skyline Plaza alle 13:07 di mercoledì scorso, il 16 agosto 2023. Se l’incidente della Nissan avvenuto qualche giorno fa non ha creato feriti, lo stesso non possiamo dire di questo sinistro: il conducente 59enne è stato medicato per ferite di scarsa entità alle labbra e alle gambe, è andata invece peggio a un dipendente 23enne della bakery. Il ragazzo, che stava lavorando all’interno del negozio, è stato ferito da un armadietto caduto a causa dell’impatto.

A giudicare dalle immagini, anche la Model S ha avuto parecchi danni. Circa metà vettura sembra essere entrata nel negozio, con il bumper frontale, il cofano e il parabrezza pesantemente danneggiati. Probabilmente anche le sospensioni della vettura hanno subito gravi danni, sembra infatti che la vettura abbia un assetto davvero molto basso e del tutto innaturale. Come informazione aggiuntiva possiamo dirvi che, come riportato dal Morning Post locale, la Tesla Model S in questione era stata presa a noleggio dal 59enne poco prima dell’incidente; l’uomo ha riferito successivamente alle autorità che la vettura avrebbe accelerato da sola nonostante lui stesse schiacciando il freno, sappiamo però che la stragrande maggioranza di questi casi viene risolta con una sola sentenza, ovvero errore umano. Anche se sembra assurdo, capita spessissimo che i conducenti facciano confusione con i pedali, un errore che a bordo di una Model S difficilmente viene perdonato vista la sua enorme potenza. Vedremo cosa diranno le indagini della polizia locale, del resto le Tesla possiedono al loro interno una sorta di scatola nera che registra tutto ciò che succede alla vettura, compresi gli input di chi giuda, sarà dunque facile ricostruire la dinamica di ciò che è accaduto...