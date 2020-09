Noleggia una Audi R8 e la divide in due in seguito a un terribile incidente

Nel corso della giornata di domenica una Audi R8 Spyder noleggiata ha colpito e danneggiato almeno 13 veicoli nella zona di Nanterre, nella parte ovest di Parigi. Il conducente della supercar tedesca si è dato alla fuga ed è attualmente ricercato dalle forze dell'ordine.

Per fortuna, nonostante la gravità dello schianto, non è stata riportata alcuna vittima. La R8 era stata prenotata parallelamente ad una Porsche 911 per la celebrazione di un matrimonio, ma evidentemente l'autonoleggio dovrà per sempre fare a meno della prima, perché il conducente l'ha divisa letteralmente in due.

Il poderoso V10 che la muoveva è stato ritrovato a parecchi metri di distanza dal luogo dell'incidente avvolto dalle fiamme, ma la storia si fa ancora più bizzarra poiché colui che ha caricato la disastrosa scena sui social, un individuo senza maglietta, ne ha parlato in questo modo:"Ci siamo ribaltati ma è tutto a posto."

Al momento la sua identità è sconosciuta, e quando le forze dell'ordine si sono precipitate sul luogo dell'incidente non si è fatto trovare. Le autorità hanno avviato un'indagine per capire chi fosse al volante nell'istante del misfatto.

Alcune ore dopo un residente della zona ha riferito di aver udito un rombo fortissimo poco prima dello schianto, aggiungendo che la R8 era stata guidata da più di una persona durante quella notte. La polizia pare aver confermato la testimonianza, affermando che "la macchina è passata di mano in mano. Dobbiamo identificare il conducente." Ad oggi almeno cinque proprietari dei veicoli danneggiati hanno sporto denuncia, e le ricerche proseguono a oltranza.



