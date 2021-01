I nuovi pneumatici Nokian One 4 Stagioni hanno una vita di 128.000 km

Come ben sapete, la stagione fredda costringe molti automobilisti a dotarsi di pneumatici invernali per mettersi in regola con la legge e aumentare la loro sicurezza su strada. Il marchio Nokian è certamente un’autorità in questo campo, ora però la compagnia vuole conquistare il settore delle All-season, le 4 Stagioni.

Lo scorso mese di dicembre vi abbiamo parlato delle migliori gomme invernali secondo GripDetective, che vi ha dato non pochi spunti per un acquisto oculato. I pneumatici riservati all’inverno vi costringono però a fare il cambio dal gommista verso metà novembre, quando scatta l’obbligo, per poi rimettere su gli estivi nel mese di aprile.

Con delle gomme 4 Stagioni si è al sicuro sempre; magari non si hanno performance assolute in nessuna condizione, ma abbiamo una risposta “media” e funzionale per ogni situazione, oltre alla comodità di non doverle cambiare con il passare delle stagioni. Ebbene la finlandese Nokian è pronta a lanciare i nuovi pneumatici One, che promettono una vita approssimativa di 80.000 miglia (ben 128.750 km).

Una cifra enorme, offerta da Nokian a un prezzo che sarà “alla portata di tutti”, anche se non abbiamo riferimenti chiari in merito. 128.000 km però rappresentano un sicuro investimento e tutto ciò è possibile grazie a materiali innovativi e a una buona dose di fibre "aramid”, che Nokian ha già utilizzato nelle Hakkapeliitta LT3 e R3. È però la prima volta che vengono usate su gomme All-season. Le Nokian One saranno disponibili in 70 misure differenti, da 14 a 20 pollici.