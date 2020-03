NIU sconta il nuovo NQi GTS Sport elettrico di ben 500 euro: la promo

Nella speranza che nel mese di aprile l'emergenza Coronavirus sia del tutto risolta, la bella stagione è la migliore per acquistare un nuovo scooter elettrico. Una delle proposte più curiose del mercato attuale è certamente il NIU NQi GTS Sport, che si può ordinare con un corposo sconto.

La società di veicoli elettrici a due ruote ha pensato di togliere dal normale prezzo di listino ben 500 euro, una prevendita già attiva che scadrà il 31 marzo prossimo. Grazie a questo sconto, lo scooter si può avere a 3.099 euro anziché 3.599 - e per l'ordine bastano appena 100 euro di acconto, gli stessi richiesti da Elon Musk per il Tesla Cybertruck del 2022. Nel momento in cui scriviamo mancano ancora 18 giorni per usufruire della promozione, ma quali sono le caratteristiche principali del nuovo NIU NQi GTS Sport?

Parliamo di un veicolo in grado di toccare i 70 km/h come velocità massima grazie al motore Bosch da 3000W, con un'autonomia compresa fra i 90 e i 105 km, comodo e abbastanza stabile con ruote da 14". Secondi i calcoli di NIU, i costi di operatività sono quasi azzerati, si parla infatti di 0,3 centesimi di euro per percorrere 100 km. Inoltre grazie alle tecnologie NIUCloud Connected è possibile sfruttare l'App Smart dedicata, controllare lo stato della batteria anche da remoto, monitorare il mezzo grazie all'antifurto GPS.

Prenotando lo scooter adesso, si potrà ritirarlo dopo il 15 aprile versando la somma restante (2.999 euro), dopo la ricezione della mail di conferma di NIU. Ricordiamo inoltre che grazie all'Ecobonus è possibile usufruire di un ulteriore 30% di sconto sul prezzo senza IVA restituendo un vecchio veicolo a benzina.