NIU lancia a sorpresa il suo primo monopattino elettrico, pronto per l'Europa

Il mondo della mobilità elettrica sta aprendo porte che fino a qualche tempo fa erano impensabili. Marchi specializzati nella costruzione di monopattini si stanno dedicando anche a scooter/moto e viceversa: ora NIU lancia il suo primo monopattino.

NIU è riuscita a ritagliarsi una buona fetta di appassionati grazie ai suoi ottimi scooter elettrici, in vendita da anni anche in Italia. Ora il grande salto nel mondo dei monopattini elettrici: quello che vedete in pagina è il nuovo NIU Kick Scooter, disponibile in due varianti. Il modello Sport offre 300 W di potenza, il Pro invece arriva a 350 W, con un picco che può raggiungere i 600 W.

La velocità massima cambia a seconda del mercato: in Europa la variante Sport raggiunge i 25 km/h e promette fino a 40 km di autonomia, grazie alla batteria da 48 V e 365 Wh. Anche il Pro è limitato per legge ai 25 km/h (negli USA raggiunge i 32 km/h) e ha un range di 50 km, questa volta grazie a una batteria da 48 V e 486 Wh. Entrambi i modelli offrono il doppio freno a disco, ruote da 9,5x2,5 pollici con tecnologia tubeless, frenata rigenerativa e due step di potenza.

Il NIU Kick Scooter offre anche un sacco di tecnologia, può ad esempio ricevere aggiornamenti OTA e sincronizzarsi con l’app companion via Bluetooth. La colorazione base sarà nera, con la possibilità di scegliere inserti di vari colori, ma a che prezzo? In Europa si parte da 599 euro, con prime consegne previste a luglio 2021. Ad agosto invece NIU inizierà a vendere il monopattino anche presso i rivenditori autorizzati.