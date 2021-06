NIU lancia il monopattino elettrico KQi3 Pro con il 40% di sconto su Indiegogo

Il marchio NIU è ormai una certezza in ambito scooter elettrici, più volte lo abbiamo trattato su queste pagine e abbiamo provato anche il loro modello top di gamma, simil 125cc. Ora però per il brand è arrivato il momento di lasciare il segno nel mondo dei monopattini elettrici.

Sta per partire su Indiegogo una nuova campagna dedicata a un “ULTIMATE Commuter Scooter” di NIU, che promette pneumatici più larghi del 30% rispetto alla media del mercato, una pedana più ampia del 13%, un manubrio più largo del 25%, 25 km/h di velocità massima (dunque perfettamente omologato per il mercato europeo) e un’autonomia che andrà oltre i 50 km. Il nome ufficiale del prodotto sarà NIU KQi3 Pro e grazie alla campagna “Early Bird” su Indiegogo costerà al pubblico 499 dollari anziché 699, spedizione inclusa, almeno inizialmente, prima che arrivi nei negozi.

Guardando in modo più approfondito ai dettagli tecnici noti, il motore montato sull’asse posteriore sarà da 350 W, la batteria da 48 V (dunque immaginiamo potente abbastanza per dare ottime accelerate e salire pendenze di un certo calibro), l’impianto frenante prevederà due freni a disco con EBS, mentre i pneumatici saranno da 9,5” x 2,5”. Non è ancora possibile acquistare il veicolo ma ci si può registrare per avere tutti i dettagli sulla campagna, che comunque partirà a breve.