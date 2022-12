Il nuovo NIU KQi3 Max promette fino a 65 km di autonomia

La società cinese NIU è diventata famosa per i suoi scooter elettrici, è già qualche anno però che si occupa anche di micromobilità, offrendo sul mercato monopattini ed e-bike come la nuova BQi C3 Pro presentata a EICMA 2022. Ora sta per arrivare il nuovo NIU KQi3 Max.

A giugno 2021 NIU ha lanciato tramite Indiegogo il monopattino KQi3 Pro, ora però il modello diventa Max. Si tratta di un monopattino elettrico pensato soprattutto per chi percorre molti chilometri durante il giorno, oppure non vuole ricaricare ogni sera. Il nuovo NIU KQi3 Max può infatti promettere fino a 65 km di autonomia con una sola carica grazie a una batteria da 608,4 Wh. Quattro le modalità di guida, si parte dall’E-Save per consumare il meno possibile, con velocità limitata a 15 km/h, per arrivare alla modalità Sport che raggiunge i 25 km/h; nel mezzo una modalità per le zone pedonali e una modalità Custom che vi permette di decidere vari parametri.

Il motore del nuovo KQi3 Max si trova nella ruota posteriore e ha una potenza di ben 450 W, sufficiente a risalire pendenze di 25 gradi. Come avrete capito si tratta di un modello “full optional”, al top del mercato, con anche la possibilità di trasportare fino a 120 kg. Il NIU KQi3 Max si può già trovare su Amazon a un prezzo di 899 euro e spedizione a partire dal 3 gennaio 2023.