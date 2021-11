NIU a EICMA 2021 con un nuovo veicolo elettrico: caccia agli indizi

Il prossimo 23 novembre apre alla stampa una nuova edizione di EICMA, mentre dal 25 al 28 sarà il turno del pubblico (per saperne di più: EICMA 2021 cambia volto e logo), una fiera dove NIU presenterà di certo almeno un nuovo veicolo.

Non sappiamo ancora di cosa si tratterà, la società cinese però - che ormai in campo elettrico ha interessanti quote di mercato nel nostro Paese - ha stuzzicato la curiosità dei fan con una immagine teaser. Sul web dunque non si sono sprecate le ipotesi. A oggi la società già offre scooter cittadini in grado di andare a 45 km/h e 70 km/h, inoltre nei mesi passati abbiamo già avuto un assaggio della nuova moto elettrica NIU RQi in grado di andare fino a 160 km/h.

Che il brand abbia intenzione di rinnovare la sua attuale line-up? È possibile, del resto nella foto teaser viene ben sottolineata la parola "EVO-LUTION", dobbiamo dunque aspettarci un'evoluzione rispetto all'offerta odierna. In molti però sono pronti a scommettere che vedremo la versione finale del NIU TQi vista al CES 2020.

Un interessante veicolo a tre ruote con copertura, capace di raggiungere 80 km/h di velocità massima e 240 km di autonomia con una singola carica. Sarebbe il veicolo dei sogni per ogni pendolare là fuori - anche se sappiamo che esistono degli eccellenti competitor, con prezzi però sicuramente superiori a un'offerta NIU. Non ci resta che aspettare i pochi giorni che ci separano da EICMA 2021 con l'acquolina in bocca, dove fra l'altro sarà presente anche Valentino Rossi grazie a un evento speciale Yamaha.