Nito NES, lo scooter elettrico tutto italiano che che mira al Compasso d'Oro

Bisogna riconoscerlo, prima dell'avvento di moto e scooter elettrici il mercato delle due ruote motorizzate era alquanto piatto, adagiato sugli allori, almeno dal punto di vista del design. È con la nuova mobilità elettrica che stiamo ammirando nuove idee e concept, pensiamo ai folli veicoli CAKE oppure al nuovo Nito NES.

100% italiano, nato a Torino, il Nito NES è un nuovo scooter elettrico che cerca di fondere insieme praticità assoluta, leggerezza e stile - e lo fa con un design che si fa davvero notare. Lo dobbiamo nello specifico a Cesar Mendoza, guida "spirituale" dello IED di Torino per anni e ora uno dei fondatori della Nuova Industria Torinese (Nito), che con il suo NES è candidato a vincere il Compasso d'Oro, premio che onora il miglior design industriale in Italia.

Sicuramente parliamo di un'idea estrema, che focalizza tutto su una pedana in legno ricurva e lascia il sottosella completamente libero, vuoto, aspetto che per alcuni potrebbe rappresentare uno spreco di spazio vitale - soprattutto se pensiamo che gli scooter elettrici sono quantomai affamati di energia e hanno bisogno di batterie abbastanza pesanti e ingombranti.

Qui però entriamo in un campo differente, dal punto di vista strettamente del design il 9 settembre sapremo se il Nito NES riuscirà a vincere il Compasso d'Oro oppure no. Nel frattempo sappiate che il NES viene venduto a 4.750 euro con diverse possibilità di personalizzazione, possiamo scaligere il colore frontale e quello della pedana, passando per quello della sella. Ricordiamo inoltre che fino al 31 dicembre 2020 è attivo l'Ecobonus 2020 su moto e scooter elettrici, con incentivi fino al 40% con rottamazione.