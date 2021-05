La Nissan Z è sempre più vicina: gli ordini potrebbero iniziare già da novembre

Le Nissan contraddistinte dalla lettera Z fanno sempre parlare di sé. Per gli appassionati sono le Fairlady, così vengono chiamate da sempre in Giappone, e il modello 2022 è sempre più vicina al suo debutto. Nissan non ha ancora rilasciato dichiarazioni sulla data ufficiale del reveal, ma alcuni rumors suggeriscono un arrivo imminente.

Le ipotesi arrivano dal nuovo forum New Nissan Z, all’interno del quale si dichiara che la vettura sarà ordinabile dal 15 novembre di quest’anno. Questa data sembrerebbe arrivare da un “membro dello staff” Nissan, anche se non si conosce la sua reale qualifica, ma se l’ipotesi risultasse corretta significherebbe che l’auto scenderà in strada tra sei mesi, e ciò vuol dire che potremmo assistere ad una prestazione ufficiale molto prima della data appena citata.

In realtà non ci sono ancora molti segreti da svelare sulla Nissan Z, infatti dalle numerose foto “rubate” viste in rete, si evidenzia un look praticamente identico alla concept car da cui deriva, la Nissan Z Proto, se non fosse per lo spoiler aggiuntivo sul posteriore dell’auto.

Nel cofano dovrebbe esserci un motore Nissan V6 3 litri twin-turbo, con una potenza di circa 405 cavalli, accoppiato ad un cambio manuale a sei rapporti, oppure ad una trasmissione automatica 9G-Tronic di derivazione Mercedes.

Infine parlando di prezzo, secondo vecchie indiscrezioni l’auto avrà un prezzo di listino di 34,995 dollari (28,700 euro), che se dicessero il vero, renderebbero la nuova Z molto più economica della Toyota Supra 2.0, sua diretta avversaria con un prezzo più alto di 8,000 dollari - che in questa circostanza potete vederla alle prese con una Tesla Model 3.