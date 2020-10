Ammirate la Nissan Z Proto, mostrata al pubblico in un evento unico

L'abbiamo attesa a lungo e finalmente è arrivata, quantomeno nella forma di prototipo. Stiamo parlando della Nissan Z Proto, la prossima generazione di Z è stata per la prima volta mostrata al pubblico in un evento che Nissan ha organizzato principalmente per i clienti più affezionati.

La Nissan Z Proto è stata annunciata lo scorso settembre e funge da anteprima alla futura 400Z, evoluzione della 370Z. La piattaforma è la stessa, seppur aggiornata, sotto al cofano batte un V6 a benzina (di cui ancora non sono state dichiarate le caratteristiche) accoppiato ad una trasmissione manuale.

Il design retrò evoca stilemi delle precedenti Z, in particolare della S30, la prima generazione. Anche nella presentazione al pubblico è tangibile questo dualismo, non c'è in ballo solo il futuro ma si percepisce una forte e sentita tradizione. La Nissan Z Proto è soltanto una delle svariate protagoniste, i fan delle Z (o meglio, Fairlady Z stando in Giappone) sono arrivati con le vetture personali: decine di S30, S130, Z31, Z32, Z33 e Z34, personalizzate o di serie; vetture pregiate simbolo della sportività della terra del Sole nascente. Tra gli esemplari presenti spicca una Nissan Fairlady Z432 (S30), dotata del sei cilindri in linea da 2,0 litri della Skyline 2000GT-R e prodotta in poco più di 400 esemplari.

I fan nel video sembrano estasiati dalla Z Proto, c'è chi rimane spiazzato dal colore (anch'esso legato ai colori usati dalle Z storiche, come questa splendida Datsun 240Z) e chi si augura che la versione di produzione rimanga identica al prototipo ammirato.