Nissan Z Proto, arriva la sportiva che sfida il futuro esaltando il passato

Nissan ha finalmente presentato le forme della futura Z, la sportiva sostituirà il prossimo anno l'attuale 370 Z, in commercio dal 2009. Il nome "Z Proto" la dice lunga sullo stadio della futura Z, è un prototipo ma supponiamo che la versione di produzione rimarrà pressoché identica.

La Z Proto è una lettera d'amore per i fan del brand Z e delle auto sportive classiche. Sotto al cofano si trova un V6 biturbo abbinato ad una trasmissione manuale. Anche il design pesca nel passato, creando legami con la 300ZX (Z32) e con la prima generazione di Z (S30), qui visibile tramite uno stupendo esemplare di Datsun 240Z.

Della S30 riprende le linee del cofano e i fari a goccia, simili a quelli della 240ZG, mentre l'ampia calandra mantiene forma e dimensioni dell'attuale 370Z. La nuova Z esprime ancora di più somiglianze con la S30 nella vista laterale, marcate nella linea spiovente del padiglione e dal posteriore particolarmente basso. La coda è in puro stile Z32, con un fascione nero contenente i gruppi ottici dalla forma squadrata. Anche negli interni evoluzione e non rivoluzione: il tachimetro è completamente digitale e nella plancia è presente un display da 12,3". Vintage il volante, che gode di nuovi comandi, e i tre tachimetri analogici posizionati al centro del cruscotto.

Hiroshi Tamura, Chief Product Specialist della Z Proto, ha dichiarato che “La Z è il perfetto equilibrio tra potenza e agilità [...] è un’auto che entra in dialogo con il pilota non solo a livello fisico, ma creando un vero e proprio legame emotivo, e risponde con precisione ai suoi input.” Parole che fanno capire bene le caratteristiche con le quali è stata sviluppata la nuova Z. Non ci sono invece informazioni sulla cavalleria, sappiamo soltanto che il V6 biturbo sarà più potente rispetto al V6 da 328 CV della Z34. Nissan, tramite il vicepresidente senior Ivan Espinosa, ha precedentemente annunciato il possibile arrivo di una Z ibrida, escludendo una versione completamente elettrica.