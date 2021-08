La nuova Nissan Z non arriverà in Europa, ma questa 370Z Nismo costa come una Ford Fiesta

La presentazione della Nissan Z, o 400Z che dir si voglia, ha avuto un gusto agrodolce per noi abitanti del vecchio continente. La nuova Z infatti non arriverà in Europa, ma trattandosi di una evoluzione della 370Z ora è il momento giusto per setacciare il mercato dell’usato in cerca di questo modello.

La Nissan 370Z è sul mercato da più di dieci anni, quindi si trova davvero di tutto in giro. Alcuni modelli più datati si trovano a cifre comprese tra i 10 e i 15 mila euro, ma se alzate leggermente il budget potrete togliervi delle vere soddisfazioni. Su Autotrader ad esempio, è in vendita l’esemplare che vedete in questo articolo: una delle ultime 370Z Nismo con un prezzo di 30 mila euro, l’equivalente di un’attuale Ford Fiesta ST.

La “fiestina” è un’auto divertentissima ed efficace, ma sarete d’accordo con noi sul fatto che non regge il confronto scenico con una 370Z Nismo in tinta Vibrant Red. Per di più si tratta di uno degli ultimi esemplari, per cui è dotata del restyling estetico che interessa il frontale, che ospita nuove luci diurne a LED, e il posteriore dell’auto, che poggia su quattro cerchioni Rays da 19 pollici.

I costi di mantenimento saranno però più elevati rispetto alla compatta tedesca, questo è certo, dal momento che la 370Z monta un motore V6 da 3.7 litri da 350 CV e 374 Nm di coppia, che con lo scarico di serie è fin troppo silenzioso.

A differenza degli esterni, l’abitacolo mostra maggiormente i segni del tempo, a causa di una plancia voluminosa e un po’ vecchia scuola, ma rimane comunque un ottimo posto dove sedersi grazie ai sedili in pelle e alcantara in tinta nera e rossa. Se questo particolare modello vi avesse stuzzicato il palato, sappiate che in cinque anni ha percorso soltanto 44 mila km.

Insomma, a parità di prezzo, voi cosa scegliereste? La coupé un po’ attempata o la giovane teppistella?