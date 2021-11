La nuova Nissan Z è stata avvistata in strada senza camuffamento

La Nissan Z di ultima generazione è rimasta per un bel po' di tempo avvolta nel mistero, fino a quando la presentazione completa dello scorso mese di agosto non ha dissipato ogni dubbio sulle forme e sulle specifiche tecniche dell'attesissima sportiva.

Adesso però, grazie al New Nissan Z Forum, possiamo dare un'occhiata ad un esemplare in versione definitiva mentre si aggira sulle strade pubbliche di Phoenix, Arizona. Un appassionato di motori l'ha beccata mentre era priva di camuffamento, con la nuda carrozzeria in verniciatura Gun Metallic completamente esposta. Sono da segnalare anche i cerchi in lega di colore nero affiancati da pinze in rosso.

Il design del veicolo è in parte minimale e retro, ma non sfigura affatto tra le altre auto nonostante un delizioso tocco di stile che la differenzia in modo sostanziale dai modelli più comuni. A ogni modo agli acquirenti sarà data una vasta scelta di tonalità con le quali avvolgere la scocca: Black Diamond Metallic, Everest White Pearl Tricoat, Brilliant Silver, Boulder Grey, Seiran Blue, Ikazuchi Yellow, Passion Red Tricoat e Rosewood Metallic. Purtroppo non abbiamo alcuna informazione circa l'abitacolo e i ritocchi inerenti, ma con ogni probabilità il ventaglio di opzioni sarà sensibilmente più limitato: ad oggi abbiamo visto esemplari con tappezzeria in nero e accenti in giallo, oppure con il dominio del blu affiancato da dettagli in nero (per tutto il resto, questa è la nostra copertura della presentazione di Nissan Z).



A muovere la Nissan Z ci penserà il rodatissimo VR30DDTT. Si tratta di un V6 biturbo da 3,0 litri capace di erogare 406 cavalli di potenza e 475 Nm di coppia, i quali non sono affatto pochi per una macchina da vendere a meno di 50.000 euro (in attesa di info ufficiali sul prezzo). L'output verrà poi scaricato sull'asfalto tramite un cambio automatico a nove rapporti o attraverso un sei rapporti manuale, che incanalerà tutto verso le sole ruote posteriori.



Nel frattempo il brand giapponese ha aperto ad una possibilità molto interessante per la sportiva più potente del suo portfolio: la prossima Skyline GT-R potrebbe essere elettrica.