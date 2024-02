Nissan vuole abbassare i costi degli EV con le batterie LFP: sfida a Tesla e BYD

Nuovo obbiettivo in casa Nissan: produrre batterie LFP con l’intento di abbassare i prezzi delle sue auto elettriche. L’utilizzo di materiali più accessibili porterà a un abbassamento del costo di circa il 20-30 % nella produzione di batterie LFP rispetto alle NMC.

Questa mossa porrà la casa giapponese in diretta concorrenza con BYD, principale produttore di batterie LFP nel mondo. Nissan prevede dunque di installare batterie LFP più economiche nei veicoli elettrici, ipotizzando una possibile vendita di queste vetture nei mercati emergenti a partire dal 2026. Le batterie LFP risultano sicuramente meno costose, questo è vero, ma hanno anche una minore densità di energia, di conseguenza una minore autonomia rispetto alle NMC. Tuttavia possono essere sempre ricaricate al 100% senza il pericolo che la chimica ne risenta.

La casa Giapponese sta sviluppando la nuova tecnologia delle sue batterie presso il suo centro di ricerca e sviluppo in Giappone, sperando nella possibilità di una produzione autonoma interna al suo stabilimento di Yokohama. Allo stato attuale Nissan è alla ricerca di nuovi partner per far avanzare la tecnologia. BYD, principale produttore di batterie, ha dominato questo mercato con una quota del 41,1% durante lo scorso anno. La rivale CATL si trova in seconda posizione con il 33,9% del totale, la stessa CATL che ha annunciato una nuova batteria che ricarica 400 km in 10 minuti. La Blade Battery di BYD è montata su veicoli elettrici venduti in tutto il mondo, una batteria in grado di garantire - con i tagli più grandi - fino a 700 km di autonomia secondo il ciclo cinese CLTC (la nuova BYD Seal U arriva in Italia con oltre 500 km di autonomia).

Questa tipologia di batteria ha giocato un ruolo fondamentale anche nel successo di Tesla, affermata come principale venditrice di veicoli elettrici nel 2023. Nissan sta quindi cercando di seguire l’esempio di BYD, soprattutto in merito alle possibilità di espansione in sempre più Paesi esteri. Va però sottolineato che la casa giapponese ha impiegato diversi anni per l’uscita del suo secondo veicolo elettrico e attualmente sta cercando di recuperare il tempo perduto, attuando una pratica di “pulizia dell’armadio”, come dichiarato dal CEO.

Nissan vuole utilizzare una nuova strategia per guardare al futuro, un progetto secondo cui dovrebbe competere (anche) con i modelli low-cost provenienti dalla Cina. La previsione è quella di svelare 19 veicoli elettrici entro il 2030, una situazione in continuo sviluppo che potrebbe subire modifiche nel corso degli anni.