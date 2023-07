Nissan vola a Londra dopo il podio di Roma: gli ultimi round di gara della Formula E 2023

La 14a gara del Campionato Mondiale di Formula E 2023, che si è corsa fra le suggestive strade di Roma, è stata un grande successo per il team Nissan, capace di arrivare sul podio con Norman Nato. Ora si vola a correre gli ultimi round in Gran Bretagna.

Norman Nato ha chiuso la gara di domenica 16 luglio al secondo posto, dopo esser partito in terza posizione. Un ottimo sorpasso a pochi giri dalla partenza ha permesso al pilota del team Nissan di controllare una posizione che vale oro, mantenendo un ritmo competitivo fino al traguardo. L’ottima prestazione dell’E-Prix romano va ora confermata a Londra, dove il 29 e il 30 luglio si corrono gli ultimi round di gara della Stagione 9 di Formula E.

Prima di scoprire tutti gli orari del weekend di gara diamo un’occhiata più approfondita al circuito di Londra. L’ExCel Circuit è situato nel cuore storico dei Royal Docklands ed è di norma un circuito in cui le monoposto godono di tantissima aderenza, grazie a un asfalto liscio come la seta installato nella prima parte del tracciato. Subito dopo si incontrano anche tratti dove il grip può diventare una sfida, come ad esempio il punto che circonda esternamente il centro espositivo. Le gare sono rese estremamente dinamiche da una serie di chicane fluide che permettono di sorpassare, oltre ad altre curve tortuose che precedono il padiglione principale dov’è situato il traguardo. I piloti passano continuamente dal chiuso all’aperto, dunque l’illuminazione è un ulteriore fattore di sfida, e - per non farci mancare nulla - dovranno affrontare anche un tratto in salita e uno in discesa.

Il paddock del London E-Prix sarà inoltre aperto al vincitore del gioco Nissan Booster, conclusosi con il weekend di gara romano del 15 e 16 luglio 2023. Il giocatore con più Punti XP (eXperience Points) sarà ospite del Nissan Formula E Team per una experience unica. Ricordiamo che Nissan ha creato un gioco totalmente gratuito e digitale grazie al quale si potevano piazzare dei pronostici tramite carte NFT, guadagnare punti e scalare la grande classifica generale. Speriamo in un’edizione 2024 per tornare a giocare con i piloti del Team Nissan e le gare di Formula E.

Ma passiamo al programma del weekend di gara londinese: secondo il fuso orario italiano, le prove libere del 28 luglio si terranno alle 18:00, la seconda sessione di prove libere invece avrà luogo il 29 luglio alle 11:30. La qualifica andrà in scena il 29 luglio alle 13:40, mentre il round di gara numero 15 è programmato per il 29 luglio alle 18:00.

Domenica 30 luglio abbiamo le prove libere alle 11:30, sempre ora italiana, le qualifiche alle 13:40 e infine l’ultima gara della stagione alle 18:00. Le qualifiche dell’E-Prix di Londra andranno in onda su Discovery+, Infinity+ e Sky Sport canale 252. Le gare saranno trasmesse su Discovery+, Infinity+, Sky Sport Uno e Channel 20.