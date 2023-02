Questa Nissan è l'ultima auto con cambio manuale 5 marce che potete acquistare negli Usa

Forse non tutti sanno che negli Stati Uniti le auto con il cambio manuale stanno di fatto scomparendo. Prova ne è il fatto che in vendita vi è attualmente sul mercato Usa una sola vettura con un cambio a 5 marce, leggasi la Nissan Versa.

Che gli Stati Uniti siano una nazione che prediliga il cambio automatico a quello manuale non lo scopriamo di certo noi. Del resto oltre oceano le distanze sono ben diverse rispetto a quelle a cui siamo abituati ad esempio in Italia, e ogni anno gli americani macinano in media centinaia di migliaia di chilometri. Logico capire quindi quanto sia molto più comodo un cambio automatico, filosofia che le case automobilistiche Made in Usa portano avanti ormai da sempre. Eppure, fino ad una ventina di anni fa, erano ancora diversi i modelli di auto che potevano contare sul vecchio cambio manuale a cinque marce, quello più utilizzato ad esempio nel Vecchio Continente.

I modelli più noti in tal senso erano le Honda Civic, le Prelude, ma anche le Ford Ranger e le Volkswagen Jetta. Tutte vetture che sono lentamente scomparse dal mercato o sostituite con le loro equivalenti automatiche, lasciando quindi il mercato del cambio manuale di fatto sguarnito.

Oggi, chiunque cerchi un'auto nuova oltre oceano con il classico cambio a 5 marce dovrà acquistare solo ed esclusivamente un modello, la Nissan Versa. Ovviamente ci sono molte auto in commercio con cambi a 6 e 7 marce (molto meno esigenti dal punto di vista dei consumi), come ad esempio la Porsche 911, la Toyota Corolla GR, la Civic Type R, e la Volkswagen Golf R, tutte auto comunque molto sportive e destinate ad una certa clientela, ma se il classico padre di famiglia volesse acquistare una famigliare dovrà per forza di cosa puntare sul cambio automatico.

Tra l'altro la Nissan Versa a 5 marce è disponibile solo nella versione base, senza optional, di conseguenza chiunque volesse acquistare la stessa auto ma con maggiori funzionalità dovrà “accontentarsi” del cambio automatico.



L'addio del manuale a 5 marce non è di certo una tragedia e rappresenta un evento che fa riflettere e che è testimone di quanto il mercato dell'auto stia vivendo una vera e propria rivoluzione negli ultimi anni, grazie anche alla diffusione delle green.

Un aspetto, quest'ultimo, che sta letteralmente dividendo il mercato dell'auto, facendo storcere il naso ai molti, come ad esempio al governatore del Wyoming dove la vendita di auto elettriche è vietata fino al 2035. Nel contempo Honda continua a puntare forte sull'idrogeno, non troppo convinta dell'elettrico, e lo stesso si può dire di Mazda, Toyota e anche Stellantis. Vedremo cosa ci riserverà questo nuovo futuro dell'auto.