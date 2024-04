Nissan ha venduto una GT-R al giorno nel primo trimestre del 2024 e non è un bene

È stato un modello iconico, ma adesso è entrato in quello che sembra avere le sembianze di un lunghissimo e lento declino. Stiamo parlando della Nissan GT-R, una mini "supercar" che adesso sembra non piacere più a nessuno, o quasi. Continua ancora a essere venduta, ma i livelli sono bassissimi: un'auto al giorno...

Si tratta del dato riscontrato nel primo trimestre dell'anno attuale. In poche parole sono 77 GT-R vendute in 77 giorni, vale a dire circa 22-23 auto al mese. Un risultato che di certo non fa ben sperare e che conferma un brutto andazzo per la sportiva nipponica, che ora potrebbe anche uscire di scena (Nissan GT-R, addio alla storica sportiva giapponese: verrà sostituita? Ecco cosa sappiamo).

Facendo il confronto con i risultati degli scorsi anni la situazione non migliora, anzi. I numeri sono ai minimi storici, e pensare che le vendite sono addirittura dimezzate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando di GT-R la Nissan ne aveva vendute 143. Per fortuna, però, è stato scongiurato ancora una volta l'incubo del 2017, ovvero quando erano state vendute soltanto 21 auto. Il massimo di vendite è stato toccato nel 2018 con 90 unità vendute in un mese; numero che non è mai stato battuto, e spesso è stato fatto molto peggio. Ma la colpa non è solamente degli automobilisti.

Come riportato dal sito The Drive, il modello in questione era stato presentato nel 2007 e allora colpì perché si trattava di una sportiva a basso costo. In tredici anni, però, il listino è aumentato a dismisura, mentre l'auto non ha migliorato la propria offerta (Nissan svela la GT-R 2025, l'ultima volta del V6 termico: la prossima sarà elettrica). Controllando l'andamento dei prezzi, infatti, siamo passati da 69.850 dollari (64.350 euro) dell'anno di lancio ai 122.985 dollari (113.291 euro) attuali, e il motore in tutto questo tempo è riuscito a offrire appena 85 CV in più...

