Nissan venderà veicoli usati di altri marchi: avranno un certificato speciale

Nissan potrebbe avere un progetto interessante in cantiere per aumentare il suo reach su scala globale: un programma certificato di vendita di veicoli usati anche di altri marchi presso le concessionarie del produttore nipponico diffuse a livello internazionale.

A parlarne con la stampa è stato il vicepresidente dell'eCommerce Nissan negli Stati Uniti, Dan Mohnke, il quale ha affermato quanto segue ai microfoni di Automotive News: “Vogliamo creare connessioni con i clienti sul marchio Nissan e sull'esperienza Nissan. Il più grande vantaggio per il rivenditore sono i nuovi clienti che normalmente non avrebbero visto”.

Con questo programma inedito, infatti, i veicoli non Nissan verrebbero sottoposti a un'ispezione suddivisa in 84 punti e che porterebbe alla vendita di mezzi certificati con garanzia limitata di 6 mesi; al contempo, i veicoli usati certificati dalla stessa Nissan saranno soggetti a un’ispezione in 167 punti e otterranno una garanzia di 7 anni.

Non si tratta della prima casa automobilistica pronta a lanciare un programma di usato certificato per altri veicoli, vedi il caso di Ford e General Motors. L’idea alla base di questo progetto, tuttavia, è circa la stessa: l’executive manager statunitense Greg Kendall ha confermato che questo programma Nissan servirà ad aiutare le concessionarie a far fronte alle scarse forniture di nuovi veicoli.

Non è ancora chiaro se questo programma riguarderà anche l’Italia, ma sarebbe senz’altro un progetto apprezzato da molti consumatori del Belpaese.

Nel frattempo, Nissan ha confermato che in futuro vedremo Nismo elettriche sul mercato.