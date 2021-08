Nissan sta valutando un pick-up compatto completamente elettrico

L'amore tra Nissan e i pick-up è più antico di quanto si possa pensare: era il 1934 quando il Datsun Type 13 uscì dalle catene di montaggio di Yokohama. A fine anni '50 il Datsun 220 segnò l'inizio del successo negli Stati Uniti. I pick-up giapponesi hanno riscosso consensi anche in Italia, dove viene prediletto un corpo vettura compatto.

Stando a delle voci di corridoio raccolte da Automotive News, Nissan starebbe valutando l'introduzione di un nuovo pick-up compatto, ideato per competere direttamente con Ford Maverick, veicolo che purtroppo non arriverà in Europa, e Hyundai Santa Cruz. Secondo il report la casa giapponese è pronta ad abbandonare la combustione interna in favore di un veicolo completamente elettrico.

Judy Wheeler, vicepresidente delle vendite di Nissan negli Stati Uniti ha dichiarato a riguardo: “Ancora è tutto da decidere. Non so se attualmente c'è una discussione avanzata. Potrebbe arrivare. Il segmento dei pick-up è interessante. Ci sarà sempre un consumatore che si concentrerà su di un veicolo alla moda in cui possa mettere tutta la sua attrezzatura e andare fuoristrada”. Di fatto senza confermare né smentire la voce, anzi, sottolineando l'importanza di quel tipo di veicolo per il produttore di Yokohama.

Per Nissan sarebbe una mossa del cavallo con cui anticipare la concorrenza, soprattutto negli Stati Uniti, dove la pletora di pick-up elettrici in arrivo - come ad esempio il Tesla Cybertruck, ufficialmente rinviato al 2022 - sono caratterizzati da dimensioni maggiori. L'idea potrebbe portare frutti anche in Europa, continente più avvezzo all'elettrificazione e da sempre attratto dai pick-up più piccoli.

Il report di Automotive News parla anche di un'altra novità, senza dubbio di portata minore: la volontà di riportare in auge nei mercati principali il brand "Xterra", usato da Nissan in Nord America dal 1999 al 2015 tramite due generazioni di SUV e ora relegato ai mercati minori. (nella foto copertina Nissan Datsun 4WD Regular Cab [D21])