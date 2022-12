Nissan UK festeggia la Leaf numero 250.000, con un modello che alimenta l'albero di natale

Qualche mese fa abbiamo testato la Nissan Leaf 2022 ed è stata l’auto EV che ci ha messo più in difficoltà per la presenza di alcune criticità storiche che si è portata dietro negli anni, il colmo per la vettura che la stessa Nissan definisce come la prima auto elettrica di massa della storia, che oggi festeggia il modello numero 250.000.

La prima Leaf è uscita dallo stabilimento di Sunderland, in Regno Unito, nel marzo del 2013, e dopo quasi dieci anni oggi Nissan festeggia la Leaf “250K”, come si legge sull’adesivo che campeggia sul modello che ha segnato il traguardo.

Alan Johnson, vicepresidente della produzione presso lo stabilimento Nissan di Sunderland, ha dichiarato: ”Il superamento di un quarto di milione di Nissan LEAF è una pietra miliare straordinaria e dimostra l'esperienza nella produzione di veicoli elettrici che abbiamo accumulato nel nostro stabilimento negli ultimi dieci anni”.

Johnson ha poi aggiunto: “Quest'anno abbiamo completamente elettrificato la line-up dello stabilimento con le nuove versioni di Qashqai e Juke, quindi illuminare l'albero di Natale con il nostro veicolo elettrico originale è un modo spettacolare e appropriato per concludere il 2022”.

La Leaf numero 250.000 adesso è esposta fuori dallo stabilimento, in compagnia di un albero di natale di quasi 10 metri le cui luci sono alimentate proprio dalla vettura elettrica giapponese: ricordiamo infatti che la Nissan Leaf è provvista di caricatore V2G che può cedere elettricità alla rete.