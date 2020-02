Nissan Switch: l'abbonamento che ti permette di scegliere ogni giorno l'auto che vuoi

Nissan spinge l'acceleratore sul fronte del Car-as-a-Service. Arriva Nissan Switch, un nuovo abbonamento flessibile in stile Netflix: ogni mese paghi un minimo di 699$ per scegliere da un vasto catalogo di vetture, senza impegno. Vuoi cambiare auto ogni singolo giorno? Puoi farlo. Ebbene sì, si può anche scegliere la Nissan GT-R.

Anche se, a dire il vero, quest'ultima ha qualche requisito speciale. Ma ci arriviamo tra poco. Ci sono due diversi abbonamenti, la formula Select e quella Premium. Costano rispettivamente 699 e 899 dollari. Come potete intuire, la formula Premium offre le vetture più prestigiose del brand tra cui anche la Nissan Leaf Plus, la nuova elettrica del brand giapponese.

Quanto alla Nissan GT-R? La sportiva è disponibile per entrambe le formule d'abbonamento, ma purtroppo ci sono alcune condizioni extra. Tanto per iniziare, non è possibile prenotare la vettura sportiva per un periodo superiore alla settimana. Dopo 7 giorni bisogna riconsegnarla. L'altra nota dolente è che per averla bisogna spendere un'extra di 100$ al giorno.

Nissan non è l'unico produttore ad aver creato un servizio in abbonamento di questo tipo, già Mercedes e Lexus (giusto per citarne un paio) offrono servizi del genere. In genere però la flessibilità è minore, ad esempio Lexus permette di cambiare auto una volta al mese. Nissan Switch per il momento è disponibile nello Stato del Texas. In futuro? Chissà.