Nissan, svelata la Skyline Nismo, ma non è l'auto che immaginavamo

Dopo l'ultimo teaser di Nissan riguardo un modello Nismo, la casa giapponese ha rivelato una versione Nismo della berlina Skyline solo per il Giappone con più potenza e una serie di aggiornamenti specifici delle prestazioni.

Questa Skyline Nismo è equipaggiata con il noto motore V6 biturbo VR30DDTT di Nissan, che è stato potenziato per erogare 414 CV e 405 Nm di coppia. Questo incremento di potenza è stato ottenuto grazie a tecnologie come la fasatura variabile delle valvole, l'iniezione diretta di carburante e l'intercooler acqua-aria. Questo motore è in parte condiviso con la versione Red Sport 400 della Q50, introdotta nel 2016.

Per gestire la maggiore potenza, la Skyline Nismo è dotata di freni più grandi, sospensioni più rigide e sistemi di sicurezza ottimizzati, tra cui l'ABS e il controllo della trazione. Inoltre, per migliorare la rigidità della carrozzeria senza aumentare il peso con parti aggiuntive, la vettura utilizza adesivi ad alta rigidità sul parabrezza anteriore e posteriore.

La Skyline Nismo presenta cerchi in alluminio esclusivi da 19 pollici forniti da Enkei, abbinati a pneumatici ad alte prestazioni Dunlop SP Sport MAXX GT 600 sfalsati, gli stessi pneumatici utilizzati sulla Nissan GT-R. All'interno, sono presenti sedili avvolgenti esclusivi Nismo, un volante rivestito in pelle con un indicatore rosso delle 12 e inserti dei sedili in pelle con cuciture a diamante.

Tuttavia, la Skyline Nismo sarà venduta in un numero limitato di soli 1000 esemplari per il mercato giapponese. Ciò significa che, a meno che non vi troviate Giappone, sarà difficile mettere le mani su uno di questi modelli. Nel mentre Nissan è pronta ad adottare lo standard NACS di Tesla per le proprie auto, questi modelli esclusivi per il ,mercato interno giapponese rafforzano l'immagine di un brand che, nel paese del sol levante, è a tutti gli effetti un'autorità.