Nissan svela la Z da corsa: potrebbe diventare la base per un'eventuale Z Nismo di serie

Tra le vetture presenti alla prossima 24 ore del Fuji ci sarà anche una speciale Nissan Z, appena svelata dalla casa giapponese e da Nismo, orgogliose di presentare questo nuovo progetto che verrà utilizzato per capire le potenzialità della vettura e valutare così eventuali partecipazioni in altre competizioni.

Avere però una vettura in sviluppo sui circuiti è anche un buon terreno di prova per sviluppare un eventuale Nissan Z Nismo, anche se al momento non sono state rilasciate dichiarazioni a riguardo, ma è ovvio che sia il sogno di molti appassionati.

Tornando alla Z da corsa, questa è ben diversa dalla Nissan Z GT500 che corre nel campionato Super GT, infatti ci troviamo di fronte ad una vettura che offre un livello di preparazione più vicino alle specifiche GT4. Quel che salta subito all’occhio è il nuovo set di cerchioni Rays a 8 razze che calzano pneumatici slick, dietro ai quali si nasconde un impianto frenante maggiorato griffato Brembo.

Sul baule posteriore spunta un immancabile alettone, mentre sul frontale possiamo apprezzare un cofano dotato di sfoghi per l’aria di generose dimensioni, accoppiato ad un paraurti che riprende le linee dell’auto standard ma con una griglia molto più aperta e libera di raffreddare i bollenti spiriti del 3.0 litri twin-turbo V6 che la equipaggia, che in condizioni di serie sviluppa 400 CV, ma in questo caso dovrebbe erogare un po’ di potenza in più.

All’interno invece è stata spogliata di tutto il superfluo, e sebbene manchino delle immagini dell’abitacolo si nota un’imponente rollbar tubolare e il sedile da corsa, a cui si aggiungono tutte le dotazioni di bordo necessarie alle vetture che corrono in pista. E a proposito di corse, la Nissan Z Nismo farà il suo debutto nella categoria ST-Q del campionato giapponese Super Taikyu: il secondo round in particolare, sarà la 24 ore del Fuji, dove sarà impegnata anche la Toyota Corolla H2 Concept a idrogeno guidata da Akio Toyoda.