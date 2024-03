Nissan svela la GT-R 2025, l'ultima volta del V6 termico: la prossima sarà elettrica

Oggi, in Giappone, Nissan ha presentato con orgoglio la sua nuovissima serie di modelli GT-R 2025, anticipando l'inizio delle vendite per il mese di giugno. Questa nuova linea include la Nissan GT-R Edizione Premium, la Nissan GT-R Premium Edition T-spec e la Nissan GT-R NISMO Edizione Speciale.

Anno dopo anno, a partire dalla prima GT-R lanciata nel 2007, il marchio giapponese ha sempre mirato alla perfezione, cercando, di volta in volta, di creare un'auto sempre migliore, puntando alla esperienza di guida per gli automobilisti di tutto il mondo (ecco una bellissima Nissan GT-R50 by Italdesign recentemente messa all'asta. si tratta di un modello rarissimo prodotto in soli 50 esemplari).

Tra i modelli presentati oggi, la Nissan GT-R Premium Edition T-spec 2025 e la GT-R Track Edition progettata da NISMO si distinguono per la presenza di componenti e tecnologie avanzate, quali fasce elastiche, bielle e alberi motore con bilanciamento del peso ad alta precisione. Questi elementi, precedentemente riservati solo alla prestigiosa GT-R NISMO Special Edition, promettono prestazioni ancora più dinamiche e una risposta turbo più rapida già nelle fasce più "standard".

Un dettaglio che non passa inosservato è la presenza di targhette con la certificazione Takumi in alluminio, un chiaro segno di eccellenza artigianale, insieme a targhette con il numero del modello in oro nel vano motore. La Premium Edition offre inoltre la possibilità di personalizzare gli interni con il nuovo colore speciale Blue Heaven, un ulteriore tocco di esclusività.

Parlando di prezzi, per il mercato giapponese, Nissan ha comunicato le seguenti tariffe per i modelli 2025 Nissan GT-R:

La GT-R Premium Edition, in varie configurazioni, offre una gamma di opzioni che spaziano dalla GT-R Edizione Nera alla GT-R Premium Edition T-spec, con prezzi che riflettono le specifiche e le caratteristiche di ciascun modello. Si parte da 14.443.000 Yen (circa 89.000 euro al cambio attuale) fino a raggiungere i 22.891.000 yen (circa 141.000 euro al cambio attuale).

Per gli amanti delle prestazioni estreme, la GT-R NISMO Special Edition offre il massimo della potenza e dell'esclusività, con un prezzo che ne rispecchia la rarità e la tecnologia avanzata, infatti l'esborso qua sarà di ben 30.085.000 Yen (circa 186.000 euro al cambio attuale) per la versione standard - per quanto una GT-R NISMO possa essere considerata standard- e 30.613.000 Yen (circa 189.000 euro al cambio attuale).

La prossima generazione di Nissan GT-R sarà inevitabilmente elettrica. Vi abbiamo mostrato un render di come potrebbe essere questa attesa GT-R 32.

AREXONS RINNOVA FANALI 150 gr Lucida fari auto, pasta lucidatura è uno dei più venduti oggi su