Nissan ci stuzzica con un nuovo teaser: sarà la Skyline Nismo?

La divisione prestazioni di Nissan pare abbia qualcosa di speciale in serbo per noi. Nissan ha annunciato che un nuovo modello con marchio Nismo, ancora senza nome, farà il suo debutto l'8 agosto, mostrando solo la silhouette del veicolo.

La leggendaria Skyline: quella di Paul Walker, la R34, è stata venduta ad un prezzo record, potrebbe fare il suo ritorno con una nuova versione estrema. Sebbene il teaser non sveli molto, posizionando questa nuova silhouette sopra la berlina Nissan Skyline, che rivela che le linee del cofano, del parabrezza e della linea del tetto, si può notare che sono identiche. Questo suggerisce che Nissan sta probabilmente preparando una variante ad alte prestazioni del modello Skyline.

La scelta di sviluppare una nuova variante Nismo della Skyline potrebbe essere una bellissima notizia per gli appassionati di auto sportive e non solo (siamo stati tutti ispirati dalla mitica Skyline). La linea Nismo di Nissan è nota per offrire aggiornamenti prestazionali significativi rispetto al modello base. Questo potrebbe significare un motore più potente, un nuovo telaio sportivo, miglioramenti aerodinamici e altre modifiche per offrire un'esperienza di guida più coinvolgente e appagante.

Secondo alcune voci sembra plausibile che la casa automobilistica potrebbe effettivamente aggiornare la Nissan Skyline 400R con il potente motore V6 da 3,0 litri presente nella Fairlady Z Nismo. Questo motore è in grado di erogare 414 CV di potenza e 520 Nm di coppia, fornendo una spinta significativa rispetto alla versione standard della berlina Skyline.

L'obiettivo di Nissan potrebbe essere quello di offrire agli appassionati di auto sportive un'alternativa più pratica e adatta all'uso quotidiano rispetto alla coupé Fairlady Z Nismo. Con la combinazione di prestazioni elevate, un telaio sportivo e dettagli estetici distintivi, la nuova Skyline 400R Nismo potrebbe attirare l'attenzione di coloro che cercano una berlina potente e dinamica.

Fino a quando Nissan non farà l'annuncio ufficiale riguardo a questa nuova variante Nismo, rimane solo speculazione. Sembrava che il mito Skyline dovesse finire con l'arrivo di un nuovo suv, invece potremmo trovarci davanti a un nuovo modello il prossimo 8 agosto. Non ci resta che attendere e scoprire se la Skyline 400R Nismo sarà effettivamente realtà e se sarà dotata di tutte queste migliorie prestazionali.