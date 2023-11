Questa Nissan Stagea 260RS e la Skyline GT-R Station Wagon che abbiamo sempre desiderato

Una rarissima Nissan Stagea 260RS Autech del 1998 è attualmente in vendita su Cars & Bids: è la versione station wagon della Skyline GT-R prodotta in meno di 10.000 esemplari e mai importata in occidente.

La Stagea è una Skyline in tutto e per tutto: il motore, la trasmissione e il sistema di trazione integrale è lo stesso. Autech creò una station wagon con un kit carrozzeria e un'estetica unica, mai vista prima (per i canoni dell'epoca). Vi abbiamo parlato anche di questo rarissimo esemplare di Nissan GT-R50 messo all'asta di recente.

Non si sa con certezza quanti esemplari circolino nei paesi al di fuori del Giappone, ma possiamo azzardare che questi siano davvero pochi. La vettura in vendita, nonostante si trovi fisicamente a San Diego, è registrata (a livello assicurativo) nello stato del Montana. La documentazione interna è totalmente in giapponese.

Dalle foto sembra che la vettura sia ancora in condizioni eccezionali nonostante i suoi 25 anni di età. Tuttavia è stata usata e non è stata conservata in garage. Il contachilometri mostra infatti 83.500 miglia percorse (circa 134.000 km), una cifra che potremmo considerare "ragionevole" in rapporto agli anni alle spalle. Si tratta dunque di una station wagon straordinariamente rara con il cuore di una GT-R.

