Questa Nissan Skyline 'Speedwagon' è unica in tutti i sensi ed eroga 1.000 cavalli

Pensare adesso ad una Nissan Skyline Station Wagon potrebbe risultare un'idea bizzarra, ma negli anni '90 non era affatto così, e lo dimostra la Nissan Skyline GT-R33 modificata che potete ammirare attraverso la galleria di immagini in fondo alla pagina.

Secondo Vistec R Imports il bolide è stato costruito dalla rivista automobilistica giapponese Option nell'ormai lontano 1996, e mostrata al pubblico al Nagoya Performance Car Show. L'uomo che ha avviato il progetto è stato Daijiro Inada, il fondatore di Option e uno dei responsabili della creazione del D1 Grand Prix, e della sua trasformazione dell'evento in uno dei più importarti al mondo per quanto concerne il drifting.

Le immagini dei risultati ci arrivano dai ragazzi di CarScoops, che a loro volta le hanno ricevute da Chars_ill. Il tutto è iniziato quando alla Skyline R33 GT-R è stato montato il particolare tettuccio posteriore, preso di peso da una Nissan EXA da Inada, che ha infine deciso di rendere la vettura quanto più veloce possibile.

Al momento non abbiamo dettagli approfonditi riguardo il motore e tutte le sue modifiche, ma sappiamo si tratti di una variante dell'iconico RB26 a due compressori dalla potenza di circa 1.000 cavalli di potenza. Venti anni fa era una bestia incredibile, e riusciva a completare un giro sul tracciato giapponese di Tsukuba in appena più di un minuto. Un tempo inferiore a quanto fatto registrare dalla McLaren F1 o anche da altre supercar moderne come la Porsche 911 GT3, l'Audi R8 V10 o la Mercedes-Benz A 45 AMG.

Questo mostro quindi, conosciuto anche come "Speedwagon", è veloce sia in curva che sul dritto. Riesce infatti a completare il quarto di miglio da fermo in 11.89 secondi e a superare i 300 km/h di velocità massima. Due anni fa fu messa in vendita, ma al momento non sappiamo se sia ancora disponibile all'acquisto.



