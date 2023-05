La Nissan Skyline R34 di Paul Walker venduta ad un prezzo mostre: la più costosa di sempre

Sul finire di aprile la casa d'aste Bonhams ha messo in lista la Nissan Skyline GT-R R34 utilizzata da Paul Walker in Fast and Furious 4, e proprio oggi si è chiusa l’asta con una cifra pazzesca che è il nuovo record raggiunto da una “Godzilla” generazione R34, e probabilmente resterà tale per un bel po’ di tempo.

L’esemplare in questione è particolarmente speciale perché si tratta della Skyline utilizzata dall’indimenticato attore nel quarto capitolo della saga, e si tratta di un modello molto fedele all’originale per quanto presenti alcune piccole modifiche. Modifiche che sono state fatte a seguito delle richieste di Paul Walker, che era un grande appassionato di auto anche nella vita reale, in particolar modo dei modelli giapponesi (guardate che bellezza questa Porsche 911 Carrera RS appartenuta a Paul Walker).

Dunque adotta un intercooler, uno scarico e un kit estetico ufficiale Nismo, cerchi da 19 pollici della Volk Racing, retronebbia posteriore in tinta bianca - e non nel canonico rosso - e schermi aggiuntivi all’interno dell’abitacolo. Inoltre, l’auto sarebbe rimasta nello stesso stato in cui venne lasciata dall’attore finite le riprese, e anche la posizione del sedile non è mai stata modificata.

Dunque ci troviamo di fronte ad un mezzo pressoché perfetto in ogni suoi dettaglio, a cui si aggiungono tutte queste caratteristiche che hanno alzato notevolmente il suo prezzo e l’interesse dei collezionisti. Oggi l’asta è stata chiusa con un’offerta finale di 1.357.000 dollari (circa 1.230.000 euro), diventando dunque la Nissan Skyline GT-R R34 più costosa di sempre, un record che difficilmente verrà superato.