Nissan Skyline GT-R Safari: l'auto da rally che abbiamo sempre sognato

A quanto pare è nata l'auto sportiva off-road dei sogni. Lo youtuber Adam LZ, infatti, ha dato vita alla Nissan Skyline GT-R Safari, una vettura da rally letteralmente folle, e soprattutto unica. Ecco tutti gli interventi rivelati necessari per realizzare questo gioiellino a quattro ruote.

Un lavoro non solo automobilistico, ma quasi artigianale; anzi, soprattutto artigianale. Lo youtuber, quasi in solitaria, è riuscito a realizzare un veicolo davvero speciale. Forse l'idea ad Adam è nata osservando il mercato dell'automotive dell'anno precedente. Nel 2023, infatti, abbiamo assistito alla nascita di due modelli a dir poco fenomenali.

Lamborghini e Porsche, con le rispettive Huracán Sterrato (Come salta la Lamborghini Huracán Sterrato? Il video dello show) e 911 Dakar, hanno virato verso una realtà all-terrain. E Adam LZ, secondo quanto riportato dal sito Motor1.com (che nel proprio articolo mostra anche un'ampia galleria della Skyline GT-R Safari), si sarebbe ispirato proprio alla vettura tedesca per realizzare la specialissima Nissan.

Adam è quindi partito da una R32 GT-R senza motore (acquistata per 10.000 dollari, cioè 9.120 euro circa), auto che poi ha subito un intervento di "restaurazione". In seguito, come propulsore ha scelto scelto un RB26 modificato da sei cilindri, e ha poi seguito con un turbo Gen 2, un nuovo intercooler e una centralina elettronica ottimizzata. Tutto questo lavoro ha portato la vettura a guadagnare una potenza di 500 CV.

Inoltre, la Nissan Skyline GT-R Safari ha ottenuto anche sospensioni personalizzate che hanno portato l'altezza da terra ad arrivare a circa 26,5 cm (quasi il doppio rispetto a una normale R32), le ruote Rays da 17 pollici hanno ora degli pneumatici Nitto Nomad Grappler (215/65R17), e tanto altro ancora. Il percorso di realizzazione è stato documentato con cura ed è visionabile sul canale YouTube di Adam LZ.