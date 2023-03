La Nissan Skyline Gt-R R34 utilizzata da Paul Walker in Fast And Furious 4 va all'asta

Sebbene esagerata e talvolta al limite del ridicolo, la saga di Fast And Furious resterà nella storia per diversi motivi, e soprattutto per aver dato ancor più gloria a diversi veicoli, diventati delle vere e proprie icone: prima tra tutte la Skyline R34 di Brian O’Conner, che presto andrà all’asta con un esemplare davvero speciale.

L’auto che è apparsa sul sito della casa d’aste Bonhams infatti non è una Skyline qualunque, ma si tratta di un modello del 2002 utilizzato sul set del quarto film della serie, e non si tratta di uno dei tanti modelli utilizzati per le riprese stunt, bensì parliamo di un modello curatissimo e utilizzato per le scene primarie del film, e molti dettagli dell’auto vennero scelti dallo stesso Paul Walker, grande appassionato di auto, specialmente se giapponesi (date un'occhiata alla bellissima Porsche 911 Carrera RS di Paul Walker).

A differenza dell’R34 grigia e blu del secondo capitolo di F&F, questo esemplare è invece fedele all’auto originale, per quanto non sia propriamente stock. Questo modello venne acquistato senza motore e portato negli Stati Uniti dalla compagnia Kaizo Industries; successivamente, l’auto è stata poi ricostruita e considerata una “kit car” così da aggirare le restrizioni americane che impediscono di importare auto con un’età inferiore ai 25 anni.

L’auto adotta comunque un look fedele al modello originale, ma adotta alcune chicche degne di nota: c’è un intercooler e uno scarico completo firmato Nismo, così come è brandizzato Nismo il kit estetico e l’assetto dell’auto che utilizza molle ribassate per migliorare la presenza sulla strada, a cui si aggiunge un set di cerchi Volk Racing da 19 pollici, che celano un nuovo impianto frenante maggiorato della Rotora.

Come detto sopra, alcuni elementi sono stati scelti dal protagonista della saga, a partire dal look pulito e senza grafiche, passando per il retronebbia posteriore in tinta bianca al posto del canonico rosso e per gli schermi aggiuntivi montati sulla console centrale. E restando all’interno dell’abitacolo, pare che il sedile di guida sia rimasto fermo all’ultima posizione scelta dall’attore durante le ultime riprese.

L’auto andrà all’asta il prossimo 28 aprile e rimarrà in vendita fino al 5 maggio 2023, e sebbene non ci siano ancora dati ufficiali, ci si aspetta un prezzo di vendita attorno alle sei cifre.