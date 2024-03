La Nissan Skyline GT-R R34 che era stata 'maltrattata' da Lewis Hamilton è ricomparsa

Durante il Gran Premio del Giappone di Formula 1 nel 2022, Lewis Hamilton si concesse momento di svago noleggiando una Nissan Skyline GT-R R34. Pare che il pilota inglese esagerò un po': egli fu beccato a compiere azioni illegali per strada con testacoda e manovre pericolose.

La società di noleggio, Omoshiro Rent-A-Car, non era al corrente e non avrebbe certo approvato un tale utilizzo della propria auto, considerando il rischio di danneggiare il sistema di trazione integrale e altri componenti. L'auto fu letteralmente "maltrattata" da Hamilton. La R34 è un'auto estremamente ambita, soprattutto per gli appassionati di modifiche ed elaborazioni, tant'è che proprio questo specifico modello di Skyline è diventato legale negli Stati Uniti solo un mese fa.

Questa vicenda venne allora alla luce alla luce dopo che un video, che immortalava le scene di guida spericolata di Hamilton, fu postato sui social media. L'auto fu poi riparata (o meglio, revisionata) e il sistema di trazione fu sostituito senza danni permanenti. Da qui in poi, questa storia fu archiviata come "aneddoto".

Tuttavia, pare che per questo modello di GT-R R34 non ci sia un momento di pace. All'inizio di quest'anno, l'auto è stata rubata nelle prime ore del 31 gennaio nella città di Noda, in Giappone. Nonostante un tentativo di mascherare l'auto con una targa falsa, questa è stata individuata poco dopo mentre attraversava un semaforo nella stessa città. Il ritrovamento definitivo è avvenuto solo a metà di marzo, con gli agenti doganali del porto di Yokohama che hanno rinvenuto l'auto all'interno di un container poco prima che questa partisse su una nave da carico per poi sparire nel nulla.

Tutto bene dunque? Non proprio. L'auto è stata sì recuperata, ma con molte parti mancanti e, d fatto, inutilizzabile. Nonostante non siano stati specificati i dettagli sui componenti smontati e rubati, questi probabilmente sono stati rivenduti dato il loro alto valore sul mercato.

A sorpresa Nissan ha mostrato la nuova GT-R 2025, che sarà probabilmente, l'ultima iterazione di questa vettura per come la conosciamo. Infatti, dopo di questa, sarà il momento dell'elettrico. L'auto uscirà sia in versione standard che in versione NISMO, con netti miglioramenti alla meccanica e aggiornamenti software, nonché un design rinnovato e più pulito.

