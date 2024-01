La Nissan Skyline GT-R R34 è divenuta finalmente legale negli Stati Uniti dopo 25 anni

Dall'uno gennaio 2024 la Nissan Skyline GT-R R34 è divenuta finalmente legale negli Stati Uniti. Proprio così perchè fino al 31 dicembre 2023, la sportiva giapponese più amata non si poteva guidare nel territorio d'oltre oceano.

Come ricorda The-Drive, negli USA, quando un'auto viene dichiarata “illegale”, devono passare 25 anni dalla sua messa in commercio, e dalla prima comparsa della GT-R R34 (1999) sono passate proprio due decadi e mezzo.

La notizia che la Skyline GT-R R34 sarebbe diventata legale negli USA ve l'avevamo già anticipata lo scorso maggio, e dopo 7 mesi è finalmente arrivato il grande giorno: le forze dell'ordine non dovranno più bloccare coloro che troveranno negli Stati Uniti a circolare con la splendida supercar giapponese, divenuta famosa in tutto il mondo grazie in particolare alla saga di Fast & Furious.

Lo dimostra chiaramente il fatto che la Skyline R34 di Paul Walker sia stata venduta ad un prezzo esorbitante, la più costosa di sempre. Il punto di forza di questa vettura, al di là dell'aspetto estetico assolutamente sublime, è il motore, un sei cilindri in linea biturbo da 2,6 litri in grado di sviluppare 276 cavalli, pochi per le auto di oggi ma tantissimi nel 1999. Tra l'altro sembra che i cavalli prodotti in realtà fossero ben di più dei dichiarati, più di 300 ai banchi di prova, ma pubblicizzando una potenza ridotta si evitava di “spaventare” i clienti.

A rendere le Skyline R34 così desiderabili era inoltre la loro messa a punto, tenendo conto che la vettura giapponese si poteva modificare praticamente in ogni sua componente, facendola diventare l'auto più “customizzata” di sempre.

Purtroppo l'auto fu venduta solo in Giappone, Regno Unito, Hong Kong e Australia, ma con la fine “dell'embargo”, a breve anche le strade degli Stati Uniti saranno invase di Nissan Skyline GT-R R34, senza più il rischio che le forze dell'ordine le sequestrino per poi farle diventare una “scatoletta di tonno” dopo essere passate alla pressa.

In ogni caso, se foste in America e voleste acquistarne una, dovrete mettere in preventivo una bella sommetta, visto che il valore della “bestia” si aggira attorno ai 200mila dollari: ma dopo 25 anni di attesa siamo certi che saranno molti coloro che si fionderanno ad acquistarla.



La Nissan Skyline GT-R R34 non è mai stata omologata ngli USA per via delle alte potenze e di altre caratteristiche che hanno vietato l'importazione, di conseguenza chi voleva guidarla in America doveva farsela importare per vie traverse (non proprio lecito), oppure, farsi spedire i vari pezzi e poi montarla in casa: ora tutto questo è terminato.