Questa Nissan Skyline classica ha un V8 800 CV da NASCAR: è impressionante e drifta!

Dopo avere visto la replica tailandese della Nissan Skyline GT-R R34 resa famosa da Fast & Furious, torniamo nel mondo del produttore giapponese recandoci virtualmente al Tokyo Auto Salon 2022 dove, in queste giornate, sul palco è arrivata una Nissan Skyline GT-R “Hakosuka” con un motore V8 da 800 cavalli!

A svelare al pubblico questa bellissima creazione è stato il drifter professionista Daigo Saito, già dietro la creazione di alcune auto da derapata incredibili. Questa è la sua ultima creazione: una Skyline GT-R ”Hakosuka”, una delle versioni più iconiche della vettura targata Nissan, ma ampiamente modificata.

Sotto il cofano, ma bello in mostra durante lo showcase a Tokyo, si trova un motore Dodge R5P7 V8 preso direttamente dalle automobili usate nel campionato NASCAR. Esso si presenta con una trasmissione RTS GForce a quattro velocità e la possibilità di raggiungere gli 800 cavalli.

Per quanto concerne il design, invece, Daigo Saito ha optato per una tonalità arancione che spicca non poco, assieme a passaruota anteriori e posteriori capaci di supportare ruote e pneumatici estremamente larghi, tra l’altro con freni potenziati Wilwood. Al contempo, troviamo uno scarico laterale e un nuovo paraurti nero. Gli interni, infine, sono stati rivisti per includere roll-bar completo, sedili da corsa, freno a mano idraulico e componenti su misura per essere usato su pista.

Ebbene sì, perché Daigo Saito vuole sorprendere il Sol Levante – e non solo – entrando a far parte del D1 Grand Prix giapponese, campionato di drifting di riferimento. Insomma, non vediamo l’ora di vederlo sgommare come si deve!

Nel mentre, ecco il video di una Nissan 370Z da 700 cavalli che sfida una Tesla Model S Plaid.